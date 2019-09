90.500 nouvelles entreprises créées en huit mois.



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Statistiques, ces huit derniers mois, 90.500 nouvelles entreprises ont été créées, pour un capital total de plus de 1 million de milliards de dongs, en hausse de 3,5% en nombre et de 31% en capital en glissement annuel.

Le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 12,7 milliards de dongs, +26,6% par rapport à la même période de 2018. Ces nouvelles entreprises ont créé 832.300 emplois, +13,3% en variation annuelle.



Le total de capitaux enregistrés par les nouvelles entreprises et de ceux ajoutés par des entreprises déjà en activité a atteint plus de 2,7 millions de milliards de dongs.



Dans le même laps de temps, 25.500 sociétés ont repris leurs activités, en hausse de 21,8% sur un an; et plus de 20.100 ont dû les suspendre, en baisse de 7%. Plus de 10.600 entreprises ont rempli les formalités de dissolution (15,5%).-CPV/VNA