Hanoï (VNA) – L’année 2020 est une année pleine de difficultés avec 90% des entreprises gravement touchées par l'épidémie de COVID-19, selon les résultats d’une enquête menée auprès de 10 200 entreprises au Vietnam.

L’information a été donnée lors d’un événement virtuel pour présenter le rapport sur "l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les entreprises au Vietnam : principales conclusions de l’enquête auprès des entreprises en 2020" organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et la Banque mondiale au Vietnam.

De nombreuses entreprises ont dû licencier des travailleurs, cesser leurs activités ou même faire faillite. Les plus touchées sont de petites et microentreprises et les entreprises de moins de "3 ans". En 2020, le nombre d'entreprises, qui se sont retirées du marché, a atteint un niveau record avec plus de 100 000 entreprises.

Selon le président de la VCCI Vu Tien Loc, pour surmonter l'épidémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont activement ajusté leurs stratégies, effectué la restructuration, formé la main-d'œuvre, tout en concentrant sur le marché domestique, l'édification de l’industrie auxiliaire et des chaînes d’approvisionnement vietnamiennes.

L’année 2020 est une année pleine de difficultés avec 90% des entreprises gravement touchées par l'épidémie de COVID-19. Photo: VNA



Le rapport montre également que les politiques d’assistance et le soutien du gouvernement dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 sont très appréciés par les entreprises. 75% des entreprises estiment que les politiques d’assistance du gouvernement sont utiles.

Lors de cet événement, les entreprises ont également souligné l'importance de la réforme des procédures administratives, de l'amélioration de l'efficacité de l'application de la loi pour créer un environnement d’affaires favorable et soutenir la reprise durable des entreprises au milieu de l’épidémie de COVID-19. -VNA