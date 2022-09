Photo d'illustration: Tiki

Selon l'Association vietnamienne du poivre, en août 2022, le pays a exporté 16.500 tonnes de poivre avec un chiffre d'affaires de 66 millions d’USD, portant le volume et la valeur en 8 mois à 162.000 tonnes et 739 millions d’USD, -19% et +11,1% respectivement.



Selon cette association, le poivre vietnamien perd des parts de marché en raison du fait que le Brésil et l'Indonésie offrent des prix plus compétitifs et des taux de fret inférieurs à ceux du Vietnam.



En outre, certaines entreprises exportant vers l'Égypte et le Pakistan ont également rencontré des difficultés lorsque leurs marchandises ont été "suspendues" pendant quelques mois au port et ont dû payer des frais de stockage de conteneurs.



En outre, la difficulté pour les entreprises d'accéder aux prêts bancaires est également un obstacle important au développement des exportations.



L'Association vietnamienne du poivre a proposé aux bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger de soutenir la filière dans la promotion du commerce, le développement de l'import-export avec des marchés étrangers.



L'association a déclaré qu'elle avait défini un projet de communication international afin de développer aux États-Unis, dans l'UE et au Moyen-Orient un marché durable pour la filière vietnamienne du poivre et des épices au cours de la période 2022-2025./. -CPV/VNA