Le design du Centre national d'innovation du Vietnam. Photo: baodautu



Hanoï (VNA) - Le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC-Vietnam National Innovation Center) sera mis en chantier le 9 janvier, dans le parc de hautes technologies de Hoa Lac, à Hanoï.

Comprenant deux bâtiments principaux, ce projet nécessite un investissement total de 740 milliards de dongs, financés par des entreprises.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Duy Dong, la mise en chantier du NIC marquera les efforts de son ministère dans le perfectionnement des formalités liées à la construction des infrastructures et à la préparation des conditions nécessaires pour stimuler la connectivité entre les acteurs de l'écosystème de l'innovation.

Selon la décision 1269/QĐ-TTg 2019 du Premier ministre, le NIC fonctionnera de façon autonome. Le centre réunira des organisations, des entreprises innovantes vietnamiennes et étrangères, des établissements de recherche, des laboratoires, des bureaux de grands groupes vietnamiens et étrangers, etc.

Les 9 et 10 janvier, le ministère du Plan et de l'Investissement organisera une exposition internationale de l'innovation du Vietnam, en vue de présenter des solutions, des idées, des produits technologiques innovants en provenance d'acteurs de l'écosystème d'innovation.

Elle verra la participation de plusieurs grands groupes tels que Vingroup, Viettel, MoMo, CMC, Sunshine, Hanaka, VNPT, Samgsung, Intel, Dell, Hitachi, Siemens, Hyosung, ainsi que de start-up, de petites et moyennes entreprises, d'universités et instituts de recherche. -VNA