Photo: congluan.vn



Hanoï (VNA) - Le 11 juillet, le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié un plan relatif à l'enseignement de l'histoire dans le programme d'enseignement général.

L'histoire est désormais une matière obligatoire du programme d'enseignement général. Afin de le déployer au cours de l'année scolaire 2022-2023 en seconde, le ministère de l'Éducation et de la Formation élaborera, ajustera et évaluera la partie obligatoire du programme d'histoire pour le lycée, d'une durée de 52 cours de 45 minutes chacun pendant l'année.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation organisera un colloque pour recueillir les avis des scientifiques et des enseignants sur la partie obligatoire du programme d'histoire pour le lycée, et ce avant le 14 août 2022.

Fin juin dernier, la résolution de la 3e session de la 15e Assemblée nationale sur l'éducation et de la formation a souligné la nécessité de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de la mise en œuvre efficace du programme d'enseignement général de 2018, du renouvellement des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, en particulier de l'histoire. -VNA