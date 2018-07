Photo d’illustration : http://phapluatxahoi.vn



Hanoi (VNA) - La fête de rue « Quintessence de Hanoi : Convergence et rayonnement » aura lieu le 29 juillet, à Hanoi, avec la participation de 5.000 artistes.



Cet événement sera organisé par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hanoi, en collaboration avec le Centre de la Conservation et du Développement du cinéma du Vietnam, pour marquer le 10ème anniversaire de l’élargissement des limites administratives de Hanoi (2008-2018).



La fête sera divisée en 7 groupes : groupe folklorique, groupe des villages de métier, groupe des personnes âgées, groupe sportifs et artistiques, groupe de la jeunesse de la capitale, groupe des arts contemporains, et groupe de masse, qui défileront dans les rues autour du lac Hô Guom (lac de l’épée restituée), sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, devant le restaurant Luc Thuy et au carrefour de Hàng Bài et de Tràng Tiên.



Selon le comité d’organisation, les Hanoïens et visiteurs étrangers profiteront de représentations artistiques, dont des danses traditionnelles, un défilé d'« ao dài » (tunique traditionnelle vietnamienne), des numéros de cirque, de la prestidigitation, du patin de rue, un carnaval...



La fête de rue sera une activité culturelle multicolore, reflétant les cultures traditionnelles locales dans le tableau culturel global de la capitale. -NDEL/VNA