Hanoi (VNA) - Les relations entre le Vietnam et Malte ont connu des développements positifs depuis l'établissement des relations diplomatiques, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, simultanément à Malte, aux journalistes de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), à l'occasion des 50 ans de l’établissement des liens diplomatiques bilatéraux (14 janvier 1974 - 14 janvier 2024).

L'ambassadeur Duong Hai Hung a déclaré que les deux pays avaient signé de nombreux documents de coopération importants, créant un cadre juridique pour renforcer la coopération bilatérale, tels que l'accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, l'accord de non-double imposition et de prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, le Mémorandum d'accord sur l'application des procédures administratives dans le domaine de l'adoption internationale d’enfants avec le ministère de la Justice du Vietnam . La coopération entre les deux pays dans d'autres domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, le tourisme, les échanges entre les peuples... bien qu'encore modeste, est sur la voie d'un développement positif.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, simultanément à Malte. Photo : VNA

Le Vietnam et Malte disposent d’un grand potentiel de coopération basé sur un certain nombre de facteurs favorables.



Premièrement, les deux pays entretiennent des relations amicales traditionnelles. Malte fut l'un des pays d'Europe occidentale qui reconnut et établit rapidement des relations diplomatiques avec le Vietnam (14 janvier 1974) alors que le peuple vietnamien menait encore une guerre de résistance pour l'indépendance nationale et l'unification du pays.



Deuxièmement, le Vietnam et Malte sont tous deux politiquement stables, se développent économiquement de manière dynamique et est en relance forte après la pandémie de COVID-19 avec de nombreux potentiels de développement intéressants. Des agences telles que la Commission européenne et Fitch Ratings ont toutes des évaluations positives de l'économie maltaise en 2023 et des perspectives pour les années à venir. Malte bénéficie d'un emplacement stratégique important, d'un point de transit pour les marchandises et d'un système de paiement international sécurisé entre l'Europe et l'Afrique. Malte possède de nombreux atouts dans les domaines de la finance, de la banque, de l'assurance et du maritime international avec lesquels le Vietnam peut échanger, partager ses expériences et coopérer. Le milieu d’hommes politiques et d’affaires maltais apprécient tous hautement les réalisations du développement socio-économique du Vietnam, en accordant une attention particulière au vaste marché et à la position géo-économique du Vietnam.

Troisièmement, les deux pays partagent de nombreuses similitudes en termes de conditions et d’orientation du développement. Le Vietnam et Malte sont tous deux des « pays maritimes », membres d’organisations régionales hautement interconnectées telles que l’ASEAN et l’UE. Les deux pays attachent de l’importance à la promotion de l’intégration internationale, de la connectivité et du commerce international.

Quatrièmement, il existe actuellement des conditions plus favorables pour promouvoir une coopération efficace entre les deux pays lorsque les cadres de coopération ont été et sont en cours de finalisation, tels que l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), l'accord Vietnam-UE sur la protection des investissements (EVIPA), l’Accord de transport aérien ASEAN-UE (AE CATA).



Cinquièmement, les deux pays partagent des préoccupations, des perspectives et des intérêts sur de nombreuses questions internationales telles que le maintien de la paix et de la sécurité régionales et mondiales, le soutien pour le multilatéralisme, le maintien du droit international et de l’ordre international fondé sur des règles, la sécurité maritime, le changement climatique... Le Vietnam et Malte ont eu de nombreuses coopérations efficaces aux niveaux bilatéral et multilatéral à travers de nombreux mécanismes tels que la coopération ASEAN-UE, le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM), le Conseil de sécurité des Nations Unies...

L'ambassadeur vietnamienb a souligné que pour que les relations entre le Vietnam et Malte se développent davantage dans les temps à venir, les deux parties doivent continuer à respecter et à entretenir les fondements de la coopération bilatérale, renforcer les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, en particulier les délégations de haut niveau par le biais de visites bilatérales et lors des forums multilatéraux, promouvoir la diplomatie parlementaire et la diplomatie populaire, la coopération étroite et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et internationaux.- VNA