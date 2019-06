Pendant longtemps, le café s’est classé au 1er rang des produits vietnamiens les plus exportés en Algérie. Photo: congthuong



Hanoi (VNA) - De janvier à mai, les exportations vietnamiennes de marchandises vers l’Algérie ont atteint 83,24 millions de dollars, soit une baisse de 7% en glissement annuel.



Cette baisse s’explique par la mise en place d’une politique économique protectionniste du gouvernement algérien avec l’instauration d’une «taxe supplémentaire provisoire préventive» sur 1.098 produits importés sur son sol, dont le café du Vietnam.



Pendant longtemps, le café s’est classé au 1er rang des produits vietnamiens les plus exportés en Algérie. Ces 5 premiers mois, représentant 59% du total des exportations nationales sur ce marché, le café a conservé son trône avec près de 50 millions de dollars. Viennent ensuite les métaux ordinaires, les téléphones et accessoires, les produits aquatiques, les produits chimiques et le riz.



En particulier, les téléphones et accessoires ont commencé à apparaître en mai dans la liste des produits vietnamiens exportés en Algérie, après la levée en 2018 par le gouvernement algérien de ses politiques d’interdiction de ces produits sur son sol. Selon les prévisions, ces produits pourraient contribuer à augmenter la valeur à l’export des marchandises du Vietnam vers l’Algérie ces prochains mois. -CPV/VNA