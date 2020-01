La scène de l' effondrement d'un immeuble en construction à Kep. Photo: Xinhua/VNA

Phnom Penh (VNA) - Au total 36 personnes ont été tuées tandis que 23 autres ont été sauvées des débris d'un immeuble en construction qui s'est effondré au Cambodge.



Les efforts de sauvetage ont pris fin le même jour que le nombre final de morts et de survivants a été annoncé par Kun Kim, premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes (CNGD).

Un immeuble de sept étages, dont la construction a été achevée à environ 90%, s'est effondré vendredi après-midi 3 janvier près de Wat Samathi dans la ville de Kep, province de Kep (sud-ouest).

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a annoncé une assistance de 50.000 dollars aux décédées et de 10.000 dollars aux blessés.



Le leader a écrit sur sa page Facebook qu'il remettra 2.500 dollars supplémentaires à chaque famille du défunt pour les aider dans les cérémonies funéraires. Le financement provient du budget de l'État et des donateurs.



Jusqu'à présent, plus de 1,4 million de dollars ont été collectés en faveur des victimes. -VNA