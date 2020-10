M. Vo Van Thuong prend la parole lors de ce congrès. Photo: vietnamhoinhap

Lors de l'ouverture de ce congrès, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de propagande et d'éducation, a salué les efforts et les réalisations de l'organisation du Parti, des autorités et de la population de la province au cours du dernier mandat.Cao Bang doit se concentrer sur le développement économique, dont l’investissement dans le développement des infrastructures de base, la mise en place des avancées technologiques dans la production agricole et industrielle, le développement touristique associé à la conservation et à la promotion des valeurs patrimoniales et de l’identité culturelle nationale.«La province doit accorder la priorité à renforcer le grand bloc d'union nationale, à améliorer les conditions de vie en faveur des groupes ethniques, à maintenir la stabilité de la défense et de la sécurité», a souligné le dirigeant.Il a également émis le souhait que pour le nouveau comité exécutif du mandat 2020-2025 les députés de ce congrès éliront des fonctionnaires compétents, osant penser, agir et assumer leurs responsabilités pour l'intérêt commun. - CPV/VNA