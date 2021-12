Des camions porte-conteneurs transportant des marchandises exportées vers la Chine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À partir du 1er janvier 2022, les exportateurs étrangers, dont ceux vietnamiens déjà enregistrés devront imprimer le code délivré par l'Administration générale des douanes de Chine ou celui délivré par l'autorité compétente du Vietnam à l'intérieur et à l'extérieur de l'emballage de leurs produits.

Au 24 décembre 2021, il y a 320 codes de produits vietnamiens sont autorisés à exporter vers le marché chinois.

Selon l'Autorité vietnamienne de notification sanitaire et phytosanitaire et point d'information (SPS Vietnam), l'Administration générale des douanes de Chine met à jour et annonce les résultats de l'approbation des entreprises autorisées à importer des produits agricoles et des denrées alimentaires vietnamiennes sur le marché chinois via le site web du système d'enregistrement : https://ciferquery.singlewindow.cn.

Les entreprises qui n'ont pas encore envoyé les dossiers d'enregistrement, doivent effectuer le procédure d'enregistrement via le site web du système de gestion de l'enregistrement des exportateurs étrangers d'aliments à l'adresse http://cifer.singlewindow.cn/ ou celui du portail chinois du commerce international à guichet unique à l'adresse http:// singlewindow.cn/. -VNA