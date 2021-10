Le président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La deuxième session de la 15e Assemblée nationale (AN) a débuté mercredi matin le 20 octobre à Hanoï.

S'exprimant à l'ouverture de la session, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a demandé aux députés de participer pleinement à toutes les sessions plénières, aux réunions du Conseil des affaires ethniques et des Commissions de l'AN, de discuter avec enthousiasme, de proposer et de contribuer de nombreuses opinions de qualité ; d'aborder les questions d'intérêt public.

Présentant le rapport sur les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2021 et le Plan de développement socio-économique prévu pour 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement a concentré ses efforts sur la prévention et le contrôle du COVID-19, afin de protéger la santé et la vie de la population. Parallèlement, il est urgent de perfectionner et de rendre compte aux autorités compétentes de la Stratégie globale de prévention et de contrôle de l'épidémie et le Programme de relance et de développement socio-économique.

Le gouvernement a défini 16 indicateurs clés dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement ; notamment un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) d'environ 6 - 6,5%, un taux de croissance moyen de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'environ 4%, et un déficit budgétaire d'environ 4%, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini des tâches et solutions clés, notamment la mise en œuvre flexible et efficace de l'objectif de prévention et de contrôle du COVID-19 et de redressement et de développement socio-économique ; le déploiement efficace de la stratégie globale de prévention et de contrôle de l'épidémie et la mise en place d'une feuille de route d'adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace du COVID-19.

L'Assemblée nationale a écouté mercredi le président de la Commission économique de l'AN Vu Hong Thanh présenter un rapport de synthèse sur la vérification et l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2021 ; et des prévisions du Plan de développement socio-économique en 2022.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien, a présenté le rapport résumant les opinions et recommandations des électeurs et du peuple à la 2e session de la 15e AN.

Le ministre des Finances Ho Duc Phoc a présenté un rapport sur l'évaluation de l'exécution du budget de l'État en 2021, les estimations du budget de l'État, le plan d'allocation du budget central en 2022, et le plan budgétaire et financier de l'État entre 2022 et 2024. Le président de la Commission des finances et du budget de l'AN Nguyen Phu Cuong a présenté le rapport d'inspection sur ce domaine.

Le procureur général du Parquet populaire suprême Le Minh Tri a présenté le rapport tandis que la présidente de la Commission judiciaire de l'AN Le Thi Nga a présenté le rapport sur l'examen du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles du Code pénal. Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a présenté le rapport, le président de la Commission économique de l'ANVu Hong Thanh a présenté le rapport d'inspection sur le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les statistiques.

A l'issue de la séance, les députés ont discuté en groupe le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale, le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la statistique. -VNA