Cérémonie de remise du prix Alexandre Yersin, le 26 juillet 2018 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN/VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association médicale helvéto-vietnamienne (HELVIETMED) vient de présenter le "2e Prix Alexandre Yersin 2019-2020 pour des publications médicales exceptionnelles".



Le "2e Prix Alexandre Yersin 2019-2020 pour des publications médicales exceptionnelles" est une récompense pour les scientifiques médicaux vietnamiens. Les recherches doivent être menées au Vietnam et animées par des Vietnamiens. L'idée principale est d'encourager la force interne de la recherche médicale vietnamienne et, d'autre part, de "promouvoir" des scientifiques et des recherches significatives.



Le prix Alexandre Yersin a été créé en l'honneur du docteur Alexandre Émile - John Yersin (1863 - 1943), qui a découvert le bacille de la peste nommé Yersinia Pestis en son honneur. Ses recherches ont apporté des contributions fondamentales à la médecine, en particulier en ce qui concerne les maladies infectieuses, en aidant à éradiquer certaines maladies et à sauver des millions de personnes dans le monde.



Le prix Alexandre Yersin a pour objectif principal d'encourager les chercheurs vietnamiens en médecine à contribuer à la médecine internationale et à faire connaître des réalisations scientifiques exceptionnelles.



Les récompenses se baseront sur des publications internationales récentes (moins de deux ans, jusqu'à la date d'attribution). Seront pris en compte les "articles originaux" ou les "rapports de cas" avec des données originales. Les candidats devront être auteur principal de l'article scientifique.



Les articles seront évalués en fonction des 5 critères suivants : qualité scientifique (40 points), importance (20 points), innovation (20 points), influence professionnelle (10 points) et réputation de la revue (10 points).



La date limite d’envoi des articles est fixée cette année au 31 décembre 2019 à l'adresse suivante: Qvnguyen@swissonline.ch. -CVN/VNA