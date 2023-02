Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - La 2e Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture se tiendra du 15 avril au 1er main avec comme message: "Livres: Sensibilisation - Innovation – Création"; et "Des livres pour moi, pour vous".

Le ministère de l'Information et des Communications a mis en place un plan pour organiser cette année la 2e Journée nationale de la culture du livre et de la lecture.

Le ministère a demandé aux unités concernées de mobiliser toutes les ressources sociales pour organiser les activités de cette Journée nationale d'une manière diversifiée et riche, combinant des activités traditionnelles avec des méthodes modernes selon la tendance de développement de l'édition électronique.

Les unités et les localités suivent de près le contenu de la mise en œuvre du Plan 5270/KH-BTTTT du 24 décembre 2021 du ministère de l'Information et des Communications sur l'organisation de la Journée nationale de la culture du livre et de la lecture. -CPV/VNA