Le durian. Photo : baodautu.vn



Hanoï (VNA) - L’Autorité vietnamienne de notification sanitaire et phytosanitaire et de point d'information (Vietnam Sanitary and Phytosanitary Notification Authority and Enquiry Point-SPS Vietnam) a annoncé que l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) avait approuvé 246 indicatifs régionaux de culture et 97 indicatifs d’établissements d'emballage de durian éligibles à l'exportation vers la Chine.

Ngo Xuan Nam, directeur adjoint du SPS Vietnam, a aussi précisé qu'il existait 36 indicatifs régionaux de culture et 18 indicatifs d’établissements d'emballage recommandés par la GACC pour avoir complété les documents nécessaires pour l’approbation lors des prochains examens.

Selon Ngo Xuan Nam, l'octroi d’indicatifs régionaux de culture et d’indicatifs d’établissements d'emballage du durian vietnamien élargira les exportations de ce produit vers la Chine.

«Nous devons garantir l'esprit de coopération et nous conformer strictement aux exigences de la partie chinoise dans la gestion des indicatifs régionaux de culture et indicatifs d’établissements d'emballage, permettant ainsi aux agriculteurs de retirer des bénéfices élevés grâce à ce fruit.», a-t-il affirmé. - VNA