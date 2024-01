2023, année record du Vietnam en matière de développement des autoroutes

Le pont My Thuân 2 sur la rivière Tiên, relie les deux provinces de Tiên Giang et Vinh Long (Sud). D’une longueur totale de plus de 6,61 km, il jouxte le pont de My Thuân. Son investissement total s’élève à environ 5 000 milliards de dôngs, en provenance du budget de l’État. Le projet facilite l’accès aux autoroutes Trung Luong - My Thuân et My Thuân - Cân Tho. Photo: VNA