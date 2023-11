Le centre de données le plus grand et le plus moderne du Vietnam est entré en service

Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a officiellement inauguré le 25 octobre son huitième centre de données Internet dans le Parc de haute technologie Hòa Lạc à Hanoi. Ce plus grand IDC du Vietnam, investi par VNPT, est doté de la technologie la plus moderne et répond pleinement aux normes techniques internationales.