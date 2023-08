Hanoi quinze ans après l'extension de ses limites administratives

Quinze ans après l'extension de ses limites administratives, la capitale Hanoï n'a cessé de croître, devenant une capitale plus moderne, moteur du développement du delta du fleuve Rouge et de tout le pays. Elle a obtenu d'importantes réalisations dans divers domaines et apporté de grandes contributions au développement socio-économique du pays.