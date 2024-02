Préserver la beauté traditionnelle des vestes matelassées

Désireuse de préserver et de développer les tenues traditionnelles, la créatrice Trinh Bich Thuy a récemment présenté sa collection de vestes matelassées baptisée « Cloud Nine » au Temple de la Littérature à Hanoï. C'est une création qui combine la culture traditionnelle avec des designs contemporains et une mode durable.