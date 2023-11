Faire retirer le "carton jaune" de la CE pour un développement durable de l'économie maritime

Sous la direction drastique du gouvernement et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 28 localités côtières ont mis en œuvre de nombreuses mesures positives pour faire retirer bientôt le "carton jaune" imposé par la CE contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et développer l'aquaculture.