Les passagers à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Photo: VNA

Manille (VNA) - Le 4e cas touché par la maladie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) en Malaisie s'est rétabli après avoir été traité par le Kaletra, médicament anti-VIH/SIDA (association de deux molécules antivirales lopinavir et ritonavir).

C’est ce qu’a annoncé le 9 février le vice-ministre malaisien de la Santé, le Dr Lee Boon Chye.

Ce patient guéri est un Chinois de 40 ans, qui a commencé à utiliser le Kaletra le 28 janvier. Après huit jours de traitement dans un hôpital dans l’Etat de Johor, sa santé s'est progressivement améliorée.

Selon le Dr Lee Boon Chye, malgré ce succès, l'efficacité du Kaletra dans le traitement du nCoV n’a pas encore confirmée. Les experts des maladies infectieuses en Malaisie continueront d'étudier des cas similaires dans d'autres pays, notamment en Chine, avant de tirer une conclusion définitive sur l'utilisation du Kaletra.

Auparavant, des médecins en Chine, en Thaïlande et en République de Corée avaient également utilisé ce médicament pour traiter les patients infectés par le nCoV à Pékin. Les symptômes de la pneumonie chez ces patients ont été considérablement améliorés, certains ont même passé des tests négatifs.

Le même jour, à Singapour, Expedia Events, l'organisateur du Salon aéronautique de Singapour (Singapore Airshow) 2020, s'est engagé à mettre en œuvre une série de mesures pour assurer la sécurité des délégués et exposants. Plus de 70 entreprises ont décidé de ne plus participer à cet événement. Les organisateurs estiment que Singapore Airshow 2020 attira plus de 930 entreprises venues de 45 pays, ainsi que 45.000 délégués, invités et hommes d'affaires. -VNA