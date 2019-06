Le Camp d’été du Vietnam 2018 ayant pour thème "15 ans - Tendre la main". Photo : CPV



Hanoï (VNA) - Le Camp d’été du Vietnam 2019, destiné aux jeunes Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer), aura lieu du 15 au 25 juillet. Il est placé sous les auspices du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger du ministère des Affaires étrangères et de nombreuses localités.



Cette 16e édition du Camp d’été du Vietnam, placée sous le thème «Fierté de la mer et des îles du Vietnam», permettra aux jeunes Viêt kiêu de passer des vacances d’été intéressantes à travers la découverte de la beauté culturelle et naturelle de la région du Sud, de Hô Chi Minh-Ville à l’île de la perle Phu Quôc, province de Kiên Giang (au Sud du Vietnam).



Le Camp d’été du Vietnam 2019 comprend un programme d’envergure avec de nombreuses activités dans dix localités dans l’ensemble du pays. Elle réunit 150 jeunes Viêt kiêu venus de 28 pays du monde entier.



Dans le cadre du camp, les participants visiteront des sites culturels et historiques des localités du pays. Ils se joindront à des activités telles que remise des cadeaux aux personnes défavorisés, échanges avec les jeunes vietnamiens.



Depuis son lancement en 2004, le Camp d’été du Vietnam a attiré près de 2.000 jeunes d’origine vietnamienne issus de plus de 30 pays et territoires. Ils sont d'excellents visages dans les domaines de l'apprentissage, des sports, des arts ... ayant eu de nombreuses contributions au mouvement de construction de communautés, soigneusement sélectionnés dans la diaspora vietnamienne des pays. Le camp vise à aider les jeunes de la diaspora à mieux comprendre le Vietnam, leur pays d’origine, et à améliorer la langue vietnamien.-CPV/VNA