Photo d'illustration: nld.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le rapatriement de fonds de l'étranger vers Ho Chi Minh-Ville est estimé à 1,45 milliard de dollars au cours du premier trimestre de 2021, en hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le Comité chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger à Ho Chi Minh-Ville.

Les envois de fonds par les Viet kieu (Vietnamiens résidant à l'étranger) aident non seulement les habitants locaux à avoir plus de capitaux pour les activités commerciales et de production, mais fournissent également un revenu stable en devises étrangères pour la ville.

La mégapole du Sud compte actuellement près de deux millions de personnes vivant et travaillant à l'étranger.

L'an dernier, la ville a reçu 6,1 milliards de dollars de devises de Viet kieu, en hausse de 15% par rapport à 2019. -VNA