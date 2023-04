Une travailleur de VNPT guide un abonné au téléphone portable pour vérifier les informations. Photo : VNA

Hanoï, 13 avril (VNA) - Environ 1,2 million d'abonnés au téléphone mobile verront leur carte SIM verrouillée dans les deux sens à partir de samedi, 15 juin, s'ils ne fournissent pas d'informations personnelles exactes.Si la carte SIM est verrouillée dans les deux sens, les utilisateurs ne peuvent ni passer ni recevoir d'appels téléphoniques ni de messages.Nguyen Phong Nha, directeur adjoint de l'Autorité des télécommunications du Vietnam, a déclaré que 1,67 million d'abonnés disposant d'informations non vérifiées ont été verrouillés d'un côté depuis la fin du mois dernier.Ils ne sont pas autorisés à passer des appels téléphoniques ou à envoyer des SMS.Du 1er au 10 avril, 394.000 abonnés au téléphone mobile ont fait vérifier leurs informations conformément au plan du ministère de l'Information et des Communications.Il reste environ 1,2 million d'abonnés non vérifiés.Les personnes disposant d'informations non vérifiées verront leurs numéros de téléphone portable retirés le 15 mai.Les utilisateurs mobiles sont invités à suivre la demande de vérification pour éviter d'être bloqués. Les abonnés peuvent envoyer "TTTB" par SMS au numéro 1414 sans frais pour savoir si l'abonnement est vérifié ou non.Le Vietnam compte environ 126 millions d'abonnés mobiles.- VNA