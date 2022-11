Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) – 112 animaux sauvages de 20 espèces, dont plusieurs inscrites dans le Livre Rouge du Vietnam telles que loutre cendrée ou Varan du Bengale, ont été relâchés dans la nature au parc national de Bu Gia Map, province de Binh Phuoc (Sud).



Ces animaux avaient été remis volontairement par des habitants à la Station de sauvetage de la faune de Cu Chi. Cette dernière avait travaillé avec plusieurs autres organes compétents pour enquêter sur les habitats forestiers et les conditions naturelles dans le parc national de Bu Gia Map, avant de relâcher les animaux dans la nature.



Le parc national de Bu Gia Map a une superficie totale de plus de 25.601 ha, dont 25.505 ha de forêt naturelle. Selon les statistiques de début 2022, il compte 832 espèces d'animaux, dont 61 sont menacées, en voie de disparition et rares.-VNA