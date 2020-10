La délégation de dirigeants du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire, du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï rendent hommage aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de dirigeants du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire, du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, dirigée par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Vuong Dinh Hue, est allée déposer le 10 octobre des baguettes d’encens au roi Ly Cong Uan et des rois à la citadelle impériale de Thanh Long et à la statue du roi Ly Thai To au bord du lac Hoan Kiem.

Il s’agit d’une activité significative à l’occasion de la célébration du 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoï pour exprimer le respect de l’organisation du Parti, des autorités, de la population de la capitale envers le roi Ly Cong Uan qui avait un grand mérite, ouvrant une période de développement brillant de la nation Dai Viet indépendante, unifiée et prospère.



En 1010, dès son accession au trône, Ly Cong Uan, qui régna sous le nom de Ly Thai To, déplaça la capitale de Hoa Lu (à 120 km au Sud de Hanoï), considérée alors comme trop petite, à Dai La et décida alors de renommer la citadelle de Dai La en Thang Long (l'actuelle Hanoï).

Avec ses "théories sur le développement" et sa vision nationale, Ly Cong Uan choisit le terrain le plus favorable du pays pour construire un centre politique, socio-économique et culturel, manifestant la volonté d'indépendance et de puissance par ses propres forces.

Toujours samedi matin, une délégation des dirigeants de Hanoï est rendue hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. La délégation de Hanoï a exprimé sa profonde gratitude envers le grand leader du pays qui avait sacrifié toute sa vie pour la cause de la lutte pour la libération nationale, la réunification nationale et l’édification d’un pays vietnamien indépendant et unifié.



Puis, elle est allée fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï. -VNA