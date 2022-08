À l'événement. Photo: NDEL

Hanoi (VNA) - Des logements et conceptions intérieures exceptionnelles de 2021 ont été honorés lors de la cérémonie de remise des prix "Les 10 meilleurs prix 2021", tenue à Hanoi le week-end dernier."Les 10 meilleurs prix" sont un prix annuel de design d'intérieur lancé en 2018 par l’entreprise de design et de communication Kien Viet, avec le patronage de l'Association des architectes du Vietnam.Bien que se déroulant dans un contexte difficile en raison de la pandémie de COVID-19, "les 10 meilleurs prix" ont encore vu la participation active de nombreux architectes et designers ainsi que de plus d'une centaine de sociétés d'architectes des quatre coins du pays.12 mois après son lancement, le comité d’organisation avait reçu 210 projets, le nombre le plus élevé à ce jour. La catégorie "10 meilleures maisons" a reçu 119 œuvres, couvrant divers sujets allant des maisons urbaines ou rurales aux modèles de logement combinés à des entreprises. Les 91 œuvres reçues dans la catégorie "10 meilleurs prix de design d'intérieur" étaient riches en termes d'espace, de contexte, de matériaux et de ressources locales.Le Dr Architecte Phan Dang Son, président de l'Association des architectes du Vietnam et chef du jury de la catégorie "10 meilleures maisons", a déclaré que les travaux de cette année ont démontré une créativité en termes d'espace, de paysage, de caractéristiques locales et de matériaux. Les architectes et les designers ont montré le désir de dépasser les cadres existants et d'augmenter le professionnalisme et l'internationalité.Dans le cadre du programme, l'exposition "Pavillon des 10 meilleurs prix 2021" a été présentée dans l'espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem le week-end dernier, présentant les 20 meilleures œuvres de ces deux catégories. - CPV/VNA