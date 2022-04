Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En écho à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (le 2 avril), de différentes activités de communication sont organisées dans 15 établissements destinés aux enfants autistes dans l’ensemble du pays, selon le Fonds de protection des enfants vietnamiens (relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales).

Ces activités visent à plus de responsabilité et une meilleure compréhension de l'autisme au sein de la communauté.

Dans le cadre des activités en réponse à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le programme de la Journée de l'amour pour les enfants autistes a eu lieu le 31 mars à l'école d'éducation spéciale Khai Tri à Ho Chi Minh-Ville.

À cette occasion, le Fonds de protection des enfants vietnamiens et la Société par actions d'or et de bijoux de Phu Nhuan (PNJ) ont offert des cadeaux aux enfants handicapés et autistes. Le 2 avril, un défilé en écho à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme aura lieu à Vinh Yên, dans la province de Vinh Phuc (Nord), en présence de dirigeants du Fonds, d’enseignants et d’enfants autistes…

Ces activités font partie du projet "Sensibilisation à l'autisme chez les enfants vietnamiens". Co-initié, sponsorisé et mis en œuvre par le Fonds de protection des enfants vietnamiens et la PNJ pendant 5 ans (2018 - 2023), le projet vise à sensibiliser la communauté à l'autisme, à aider les enfants autistes à s'intégrer rapidement dans la société et à mieux se développer. -VNA