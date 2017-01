Un Têt aux couleurs antiques dans le vieux quartier de Hanoï

Photo: VOV



Hanoi (VNA) - Le programme «Le Têt du Vietnam» est organisé actuellement dans le vieux quatier Hanoï avec de riches activités.

Une exposition d’imageries populaires de trois écoles, Hàng Trông, Kim Hoàng et Dông Hô, se déroule à la maison commune Kim Ngân, dans la rue Hàng Bac. Une exposition de photos sur l’accueil du Têt par les familles vietnamiennes d’antan a lieu à la Maison du Patrimoine, 87 rue Ma Mây.

Le centre d’échanges culturels du vieux quartier de Hanoï reproduit quant à lui un espace d’accueil du Têt dans une maison traditionnelle du delta du Fleuve Rouge. Le centre d’informations sur les patrimoines du vieux quartier de Hanoï propose pour sa part des calligraphies et des estampes populaires.

« Nous souhaitons que l’organisation de tels programmes sur la culture traditionnelle permette aux jeunes de mieux comprendre la culture et le Têt traditionnel de nos ancêtres. Mais ils peuvent aussi découvrir les estampes populaires, le style de vie des Vietnamiens et des habitants du delta du Fleuve Rouge pendant le Têt », a indiqué Tran Thi Thuy Lan, chef adjointe du comité de gestion du vieux quartier de Hanoï.



« Je garde de beaux souvenirs de Hanoï pendant les années difficiles. Et là, je suis très heureuse et émue de redécouvrir les traits culturels d’Hanoï d’antan. Regardez ces photos d’anciennes pagodes, de vieux canapés et de vieux tableaux du quotidien des Hanoiens. C’est très rare. Mais il faudrait que tous ces aspects de la culture hanoienne soient mieux préservés, pas seulement à l’occasion du Têt. » , a-t-elle dit.

Le programme «Le Têt du Vietnam» est organisé par le comité de gestion du vieux quartier de Hanoï entre le 19 janvier et le 12 février, pour le plus grand plaisir des touristes vietnamiens et étrangers. -VOV/VNA

