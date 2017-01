Tet traditionnel : le leader du Parti rend hommage au Président Ho Chi Minh

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong est allé jeudi matin offrir de l’encens au Président Hô Chi Minh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a rendu hommage jeudi matin au Président Hô Chi Minh dans la maison 67, située dans l'enceinte du Palais présidentiel, pour le Têt traditionnel du Coq 2017.

Le ​leader du PCV, en off​rant de l'encens, a exprimé sa profonde gratitude ​envers le grand Père de la Nation qui a consacré toute sa vie ​à l'indépendance de sa Patrie et ​au bonheur de son peuple.



En rencontrant des cadres et personnels du site des vestiges consacrés au Président Ho Chi Minh, M. Nguyen Phu Trong s'est déclaré heureux que ce site accueill​e de plus en plus de visiteurs vietnamiens comme étrangers, environ 2,8 millions de personnes l’année dernière, ​nombre le plus ​élevé à ce jour. En visitant ce site, les touristes souhaitent ​également comprendre, étudier et suivre l’exemple de vertu morale du Président Ho Chi Minh, a-t-il indiqué.



Il ​​a félicité les cadres et personnels ​du site pour leur solidarité, l’édification du Parti très ​sain et ​fort, la bonne réalisation de leurs ​missions, l'application de l'enseignement du Président Ho Chi Minh et, notamment, pour leurs contributions à présenter la pensée, la moralité et le style du grand leader national à la population comme aux amis internationaux.



A l’approche du Tet traditionnel, le secrétaire général du CC du PCV leur a adressé ses vœux de santé, de prospérité et de succès, ainsiqu'à leurs familles. ​-VNA