Son La accueillera l'échange culturel frontalier entre le Vietnam et le Laos

Activités sportives dans le cadre du premier programme d'échange culturel, sportif et touristique du Vietnam-Laos en 2012. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Un programme d'échange culturel, sportif et touristique entre les localités frontalières du Vietnam et du Laos aura lieu du 5 au 7 juillet dans la province septentrionale montagneuse de Son La.Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Huynh Vinh Ai a déclaré, lors d'une conférence de presse à Hanoi le 27 juin, que cet événement ​était une activité spéciale pour célébrer le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et les 40 ans dela signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.L'événement accueillera une centaine de participants de dix provinces laotiennes et 900 de neuf villes et provinces vietnamiennes.

Huynh Vinh Ai a déclaré que cet échange visait à affirmer l'amitié et la solidarité traditionnelles et une coopération ​intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que la politique constante du Vietnam ​de consolider et de renforcer les relations spéciales entre les deux Partis, les deux États et leurs populations.



Une cérémonie de remise de l'Ordre du président vietnamien à 88 cadres de haut rang du Laos est prévue, a ​annoncé le vice-président du Comité populaire de Son La, Pham Van Thuy.



Un site commémoratif de la révolution Vietnam-Laos sera inauguré dans le village de Lao Kho, commune de Phieng Khoai, district de Yen Chau. Ce site ​a abrité le ​leader de la Révolution laotienne Kaysone Phomvihane et une équipe d'avant-garde du Laos durant la période 1948-1950.



Ce programme d'échange - le deuxième de son genre, comprendra une gamme d'activités culturelles, sportives et touristiques, telles que des spectacles de costumes ethniques, des démonstrations de festivals locaux et des activités culturelles traditionnelles des groupes ethniques.



Le Vietnam et le Laos ​partagent 2.067 km de frontières ​communes composées de 10 provinces vietnamiennes et laotiennes. -VNA