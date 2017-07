Promouvoir les images du Vietnam en Argentine

Hanoi, le 9 juillet (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Argentine, en coordination avec la société de communication Equilibrium Global, a organisé le 8 juillet un événement pour présenter des images et des habitants du Vietnam dans l’arrondissement 13 de Buenos Aires, en présence de l'ambassadeur Dang Xuan Dung.

L'ambassade du Vietnam en Argentine présente des images et des habitants du Vietnam. Photo : VNA

Les participants à l'événement ont été informés de l'histoire du Vietnam ainsi que des acquis dans l’œuvre de réforme du pays.



En outre, le potentiel touristique du Vietnam avec des beaux paysages célèbres tels que la Baie Ha Long, Sa Pa et Hue a été présenté lors de l'événement.



Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les touristes argentins, a déclaré un représentant de l'ambassade vietnamienne, ajoutant que le pays de l'Asie du Sud-Est a accueilli quelque 10.000 visiteurs argentins ces dernières années.



À cette occasion, une exposition de photos sur le Vietnam a eu lieu, attirant l'attention des visiteurs locaux.



Le Vietnam et l'Argentine ont renforcé les échanges de relations bilatérales avec le chiffre d'affaires du commerce dépassant 3 milliards de dollars en 2016, en hausse de 20% par rapport à 2015 et trois fois plus élevé que celui de 2012.



L'Argentine est actuellement l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine. - VNA