Les start-ups de logiciels pour les entreprises vietnamiennes

Les jeunes programmeurs de Vihat sont en train de développer leur logiciel. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - La plupart des entreprises vietnamiennes d’aujourd’hui sont de catégorie petite et moyenne (PME). Pour résoudre les problèmes concernant la gestion et le soin de la clientèle à faible coût, de nombreux jeunes ingénieurs vietnamiens ont fabriqué leur propre logiciel de gestion pour les PME.



La tendance de l’e-commerce, avec notamment les achats effectués via les Smartphones (téléphones intelligents), ont poussé de nombreuses entreprises à développer des applications pour élargir leurs canaux de vente et leur réseau de distribution. Cependant, ces mesures ont un coût qui s’élève à plusieurs milliers de dollars. Ainsi, ils se tournent vers les compagnies qui se spécialisent dans la programmation de logiciels pour concevoir un logiciel adapté à leurs exigences.



Une stratégie efficace pour les PME



Avec le logiciel vietnamien de création d’application pour téléphone mobile TeraApp, les entreprises facilitent la gestion de leur travail pour un coût faible. Ce logiciel a été programmé par les ingénieurs de Vihat Technologies, un incubateur d’entreprises «start-up» (jeune entreprise innovante à fort potentiel) au Centre d’appui à la technologie et à l'innovation et aux start-up de Hô Chi Minh-Ville (SiHub).



Hoàng Quôc Viêt, directeur adjoint de l’entreprise Vihat et chef de projet informatique de TeraApp, a déclaré : «Notre site internet facilite l’achat des consommateurs et aide les entreprises à établir des nouveaux canaux de vente à travers les Smartphones. Avec TeraApp, les entreprises peuvent créer leur propre application adaptée pour les systèmes d’exploitation mobile Android et iOS, pour seulement 3,6 millions de dôngs par an».



Alors que le prix pour embaucher des programmeurs professionnel parfois s’avère trop élevé, TeraApp offre une interface facile pour les entrepreneurs inexpérimentés dans la programmation. L’application permet de mettre à jour aisément leurs nouveaux produits et d’informer immédiatement les clients sur les nouveautés, alors que sur les autres applications, le délai d’attente est généralement de 2 à 3 jours.



Six mois après son lancement, teraapp.net compte environ 3.500 utilisateurs, dont près de 200 entreprises ont signé officiellement un contrat de partenariat. Cela représente un bon départ pour ce projet d’une entreprise start-up. Mme Phuong Thao, directrice de la société de production de jeux de société Board Games Vietnam a indiqué : «Avec notre application BGV créée à partir de TeraApp, nos clients sont rapidement informés de nos promotions et de nos nouveautés. Cette tactique a permis à nos magasins d’élargir leur clientèle. En effet, le nombre de clients qui reviennent après un mois a augmenté de 20%».



Perspective des logiciels dédiés aux PME



Pour en arriver au succès d’aujourd'hui, les tentatives des jeunes entrepreneurs de Vihat avaient échoué à plusieurs reprises. En 2006, dès sa première année universitaire, Hoang Quôc Viêt et son ami Dinh Thai Hà avaient l'intention de créer un programme pour la vente de livres dans leur dortoir, mais ils ont échoué en raison de leur manque d’expériences. Cependant, grâce à leur persévérance, ils ont acquis de plus en plus de compétences en participant au concours de création de logiciel de l'Association des technologies de l’information du Vietnam et en travaillant quatre années au sein de la compagnie téléphonique Viettel Mobile.

La compagnie MAT BAO, un succès du programme de start-up. Photo : CVN

L’ingénieur Dinh Thai Hà a par la suite décidé de démissionner de Viettel pour entamer sa carrière de programmeur. Il a donc fondé la compagnie de technologie Vihat, et s’est d’abord spécialisé dans les messages électroniques pour Smartphone avec son service eSMS. Au cours de ses temps de travaux, il a remarqué que la demande de service pour la gestion et pour les clients des entreprises était très élevée. Il a donc décidé de mettre en œuvre le projet TeraApp.net qui a rapidement obtenu des résultats remarquables.Non seulement les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises ont commencé à s’intéresser davantage à TeraApp. Dinh Thai Hà, directeur de Vihat, a révélé qu’il est présentement en collaboration avec une grande société afin de créer des applications sur le concept de l’éco-agriculture. À l’avenir, Vihat souhaite déployer son projet vers les marchés étrangers, en particulier aux États-Unis. Pour arriver à ses fins, il espère recevoir plus d’appui de la part d’investisseurs.Selon les grandes industries en science et technologie, les jeunes ingénieurs de Vihat ont trouvé leur voie et se sont adaptés à la demande des entreprises vietnamiennes. Ces initiatives ont été en écho avec les objectifs stratégiques de soutiens pour les entreprises fixés par l’État.-CVN/VNA