Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh reçoit l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh et l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam Wendy Matthews. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh a salué les efforts déployés par le Vietnam et la Nouvelle-Zélande pour développer leur partenariat intégral s’orientant vers un partenariat stratégique dans l’avenir, lors d’une rencontre avec l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam Wendy Matthews à Hanoi le 13 avril.



Pham Binh Minh a salué les projets néo-zélandais dans l’agriculture et l’éducation, contribuant au développement socioéconomique de certaines localités du Vietnam.



Il a suggéré aux deux parties de se coordonner pour se préparer à des visites de haut niveau et à des événements importants dans les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande en 2017 et dans les années suivantes, en s'appuyant sur les discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères en Nouvelle-Zélande en décembre 2016.



Les deux parties devraient échanger des points de vue pour approfondir le partenariat intégral en vue d'un partenariat stratégique, compléter le programme d'action 2017-2020 et mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, a déclaré Pham Binh Minh.

Il a demandé aux deux pays d’intensifier la coopération économique, commerciale et d'investissement tout en rendant leur partenariat dans la défense, la sécurité, l'agriculture, l'éducation et la formation, la science et la technologie et l'aviation plus profond et substantiel.



En outre, les deux pays devraient continuer de travailler en étroite collaboration dans l'organisation des événements de l’Année de l’APEC 2017, en particulier la Semaine de l'APEC dans la ville centrale de Da Nang en novembre, a-t-il déclaré.

L'ambassadrice Wendy Matthews a affirmé que la Nouvelle-Zélande attache toujours de l'importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et dans son processus de renforcement de la coopération avec l'ASEAN.



La diplomate néo-zélandaise a apprécié le développement heureux des liens bilatéraux en 2016 et s'est félicitée de la coopération fructueuse en matière de défense et de sécurité.

Elle a déclaré qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les agences du Vietnam afin de préparer de manière efficace les prochaines visites de haut niveau et l'APEC 2017 et de promouvoir les domaines de coopération pour développer le partenariat global envers le partenariat stratégique efficace, profonde et substantiel. -VNA