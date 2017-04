Le vice-PM Trinh Dinh Dung visite Aalsmeer, le plus grand marché aux fleurs des Pays-Bas

Le marché aux fleurs d'Aalsmeer. Photo: Internet



Amsterdam (VNA) – Dans le cadre d'une visite de travail aux Pays-Bas, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a visité mardi le marché aux fleurs d'Aalsmeer, le plus grand marché de vente aux enchères de fleurs du monde.La commune Aalsmeer, d’une superficie de 32 km2, ​est le lieu ​de transactions ​pour environ 60% des fleurs du monde, soit un volume de près de 50 millions de fleurs chaque jour.Outre des fleurs cultivées aux Pays-Bas, d’autres d’Europe, d'Amérique centrale ou d’Afrique, transportées par voie aérienne à Aalsmeer, sont vendues aux enchères à 7h du matin tous les jours, puis livrées aux clients des quatre coins du monde.En se concentrant sur l’investissement dans l'agriculture, notamment l’agriculture ​de haute technologie, les Pays-Bas ont amélioré la valeur ajoutée de ​leurs produits agricoles. Ce pays exporte également des technologies agricoles. Son agriculture ​réalise chaque année un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, ce qui représente environ 10% du PIB national, ​bien que les travailleurs d​e ce secteur ne représentent que 2% de la population.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung ​s'est dit impressionné devant les capacités des Pays-Bas dans l'agriculture. Il a souhaité que ce pays européen ​coopère plus étroitement avec le Vietnam dans ce domaine.Le même jour, Trinh Dinh Dung a rencontré des diplomates vietnamiens et des Viet kieu vivant et travaillant dans ce pays. -VNA