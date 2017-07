Le tourisme a marché fort au premier semestre

Flânerie en groupe à Hoi An. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Au premier semestre 2017, le Vietnam a accueilli 6,2 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 30,2% en un an. Le nombre de visiteurs domestiques a atteint plus de 40 millions de personnes. Le chiffre d’affaires total est estimé à 262.000 milliards de dôngs, soit près de 11,4 milliards de dollars.

Selon le directeur général de l’Administration nationale du Tourisme, Nguyen Van Tuan, ce résultat impressionnant est dû tout d’abord à l’adoption de plusieurs politiques favorables, à commencer par la Résolution 08-NQ/TW du Bureau politique du Parti sur le développement du tourisme pour qu’il devienne un secteur de pointe. Cette résolution lui a donné un nouvel élan. En outre, plusieurs de ses points sont concrétisés par la Loi amendée sur le tourisme qui, adoptée en juin par l’Assemblée nationale, entrera en vigueur le 1er janvier 2018, et devra continuer de favoriser le secteur.

L’amélioration des services ​a également permis d’augmenter l'afflux touristique. Entre janvier et juin, les organes compétents ont renforcé la gestion des agences de voyages et des guides. De nombreux nouveaux projets de qualité ont été mis en service, améliorant ainsi les capacités d’accueil des vacanciers de différents segments.

Le directeur général de l’Administration nationale du Tourisme a notamment insisté sur les effets des politiques concernant les visas touristiques. En février, le gouvernement a décidé d’appliquer le visa électronique dans 40 pays et territoires. En outre, il a approuvé la prorogation de l’exemption de visa en faveur des citoyens britanniques, français, allemands, espagnols, italiens et biélorusses, jusqu’au 30 juin 2018. Appliquée depuis 2015, cette exemption a aidé à augmenter le nombre d'arrivées étrangères. Dans le but de maintenir cette croissance, Nguyen Van Tuan a appelé le gouvernement à appliquer la prorogation de l’exemption de visa pour cinq ans et d'étendre cette exemption à 30 jours, contre 15 aujourd’hui.

"Avec une croissance de 30% au premier semestre, le secteur du tourisme pourrait accueillir de 12,5 à 13 millions de touristes étrangers ​sur l'ensemble de l’année", a estimé Nguyen Van Tuan. -VNA