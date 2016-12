L’agriculture exporte plus de 32 milliards d’USD de produits en 2016

Hanoi, 27 décembre (VNA) – Le secteur agricole s’est offert une belle reprise au deuxième semestre pour terminer l’année sur une croissance de 1,2% et les revenus des exportations estimés à 32,1 milliards de dollars, a fait savoir le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong.

Les exportations des légumes et fruits ont surpassé pour la première fois celles du riz pour atteindre 2,4 milliards de dollars en 2016. Photo : VNA

Les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques ont progressé de 1,7 milliard de dollars par rapport à 2015, et dégagé un excédent d’environ 7,5 milliards de dollars, a-t-il indiqué lors d’une récente réunion à Hanoi.En particulier, l’année 2016 a assisté à un élan spectaculaire des exportations des légumes et fruits, qui ont surpassé pour la première fois celles du riz pour atteindre 2,4 milliards de dollars, soit un bond de 31,2% en glissement annuel.Ces performantes sont d’autant plus significatives que le pays a subi des calamités naturelles au fil de l’année, notamment une vague de froid sans précédent en 60 ans dans 14 provinces montagneuses du Nord, la pire sécheresse dans les provinces méridionales du Centre et les Hauts Plateaux du Centre, la sécheresse et la salinisation dans le delta du Mékong.Le Vietnam a également mis en place 4.000 chaînes d’approvisionnement en produits agricoles et aliments sûres, a rapporté le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ajoutant le travail d’information et de sensibilisation ainsi que le renforcement des mesures de contrôle et de sanction y ont été pour beaucoup.En 2017, l’agriculture vietnamienne prévoit d’atteindre une croissance agro-sylvo-aquatique de 2,5-2,8%, de réaliser un chiffre d’affaires à l’export de 31,5 milliards de dollars, de porter le taux de couverture forestière à 41,45%. – VNA