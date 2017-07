Hanoi, 1er juillet (VNA) –Une délégation de haut rang du Parti, de l’Etat et de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, conduite par la présidente de l’AN laotienne Pany Yathotou effectuera une visite du 3 au 8 juillet au Vietnam sur invitation du Parti, de l’Etat et de l’AN du Vietnam.

La présidente de l’AN laotienne Pany Yathotou. Photo : VNA

Elle participera aux célébrations du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40ème anniversaire de la signature du traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, a-t-on appris d'un communiqué rendu public le 1er juillet par la Commission des relations extérieures de l’AN du Vietnam. - VNA