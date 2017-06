Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu samedi à Hanoi l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar. Photo : VOV

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu samedi à Hanoi l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar, venue le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Tout en la remerciant pour ses contributions actives au renforcement des relations bilatérales, le chef du gouvernement vietnamien a tenu en haute estime du fait que l’Israël élargisse l’accueil des chercheurs et étudiants vietnamiens, l’accélération de la coopération agricole de haute technologie, de l’industrie, de la sécurité et de la défense, des négociations de l’accord de libre commerce…

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que les deux pays doivent multiplier des activités de coordination pour avoir des mesures efficaces de promouvoir la coopération dans les domaines de riches potentiels comme sciences de haute technologie, défense, sécurité, agriculture, formation, cyber-sécurité, commerce, investissement aux bénéfices de l’intérêt des deux peuples.

L'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar s’est réjouie de la croissance de la confiance entre les deux pays. Les deux pays ont atteint de nombreux acquis dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique. Les deux pays procèdent de nombreux échanges des délégations de divers échelons, entre les ministères, les branches et les localités. Par la même occasion, elle a souhaité que les deux parties établissent prochainement une ligne aérienne directe entre les deux pays dans les temps à venir pour favoriser les programmes et les projets de coopération entre les entreprises et les deux peuples.

Enfin, elle a affirmé que quoiqu’il en soit son poste, elle continuerait de soutenir et cultiver la relation de coopération entre son pays et le Vietnam de plus en plus épanouie. -VNA