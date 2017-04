De nombreux potentiels pour la coopération économique Vietnam-Iran

Le président de la VCCI Vu Tien Loc prend la parole au forum d’entreprises Vietnam-Iran. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - ​Un forum d’entreprises Vietnam-Iran a été organisé jeudi à Hanoi pour promouvoir l’amitié et les coopération économiques et au commerce entre les deux pays.

Organisé conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Agriculture d'Iran, et l’ambassade d’Iran au Vietnam, cet événement a réuni des entreprises vietnamiennes et iranaises spécialisées ​des secteurs du textile, des chaussures, des matériaux de construction, de l’aquaculture, de l’agriculture…

Ce forum a permis aux participant de trouver des opportunités de coopération et d’investissement ​sur le marché de chacun.

Le président de la VCCI Vu Tien Loc a déclaré que le Vietnam et l’Iran ​sont convenus de nombreux accords de coopération dans l’agriculture, l’aquaculture, la culture, l’éducation, la finance, les douanes, l’aviation civile…

Les échanges commerciaux ont atteint 116,9 millions de dollars en 2016, dont 86,8 millions d'exportations vietnamiennes, contre 30,1 millions ​d'importations.

L'Iran a de grands potentiels en matière d'énergie, de pétrochimie, de minerais..., ​et le Vietnam, dans l’aquaculture.

« Outre la coopération au commerce et dans l'investissement, le tourisme est aussi un domaine potentiel de la coopération bilatérale », a-t-il souligné.



Selon Gholam-Hossein Shafei, président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et d'Agriculture d'Iran, a déclaré qu'en tant qu​e pays ayant ​de grandes réserves de pétrole, l'Iran peut fournir aux Vietnam des produits de la pétrochimie, ​du bitume, des particules de polymère, des huiles de base, des matériaux de construction, des minéraux.

Gholam-Hossein Shafei a ​indiqué que le Vietnam p​eut être une « passerelle » pour les ​produits iraniens vers les pays de l'ASEAN et, ​inversement, l’Iran, aux marchés du Moyen-Orient, d’Asie centrale et d’Europe. -VNA