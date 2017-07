Binh Dinh (VNA) - Le groupe singapourien CPG souhaite construire un hôpital d’environ 150 lits et renforcer sa coopération avec la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (au Centre), dans la formation des ressources humaines en matière de santé, contribuant à faire de cette ville une destination attrayante du tourisme médical.

Vue générale de la rencontre. Photo: VNA.

Phan Cao Thang, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Binh Dinh a reçu, le 7 juillet, Jimmy Tsen Chee Nam, directeur général du groupe singapourien CPG au Vietnam, venu sonder les opportunités d’investissement dans cette localité.

Jimmy Tsen Chee Nam a fait savoir que son groupe comptait 180 ans d’expériences dans la consultation de développement, la conception et gestion d'infrastructures dans les zones urbaines et zones industrielles en Asie-Pacifique.

Au Vietnam, le groupe CPG a participé à plus de 100 projets de développement d'infrastructures et a conçu des aéroports internationaux, des hôpitaux, des hôtels, etc.

De son côté, Phan Cao Thang s’est déclaré convaincu qu’avec son expérience et ses capacités, le groupe CPG pourrait investir dans certains projets de sa province tels que l’aménagement urbain autour du lagon Thi Nai dans la ville de Quy Nhon, l’aménagement de zones urbaines, etc.

La province de Binh Dinh s’est engagée à créer toutes les conditions favorables au groupe CPG pour qu’il puisse mettre en œuvre prochainement ses projets. -NDEL/VNA