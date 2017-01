APEC 2017: la Douane vietnamienne sera chargée d’organiser ddifférentes activités

Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le Département général des Douanes du Vietnam (La Douane vietnamienne) prévoit d’organiser de nombreuses activités dans le cadre du Comité du Commerce et de l’Investissement (CTI) de l’APEC en 2017.

Concrètement, la Douane vietnamienne organisera la première réunion du sous-comité des procédures douanières de l’APEC (SCCP), en marge de la première réunion des hauts fonctionnaires (SOM1), et la deuxième réunion du SCCP en marge de la SOM3, ainsi que des activités connexes respectivement à Nha Trang du 20 au 23 février et à Hô Chi Minh-Ville du 15 au 28 août.

Les priorités du CTI pour l’année de l’APEC consistent en la garantie de la sécurité commerciale au service de la connectivité de la chaîne d'approvisionnement et la facilitation des échanges. La Douane vietnamienne sera chargée de l’organisation du dialogue entre la Douane et les entreprises, de la réunion des groupes d’experts sur le trafic de bois, de la réunion de l’Alliance pour la connectivité de la chaîne d’approvisionnement (A2C2) et des ateliers sur le guichet unique et les échanges commerciaux, etc.

Créée en 1989, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) compte 21 économies membres qui représentent environ 39 % de la population mondiale, 57 % du total du PIB mondial et 47 % du commerce international.

Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam sera l’hôte de l’APEC. -NDEL/VNA