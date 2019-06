Photo : internet

Hanoi (VNA) - La cinquième édition de la Journée internationale du yoga (le 21 juin), placée sous le thème « Yoga pour la vie verte », sera fêtée le 22 juin au complexe sportif Quan Ngua, 30 rue Van Cao, à Hanoi.

L’information a été donnée par Rajesh Uike, vice-ambassadeur d’Inde au Vietnam, lors d’une conférence de presse organisée lundi à Hanoi. Ce diplomate indien a fait savoir que l’événement débuterait à 17h30 et durerait environ une heure avec une démonstration réunissant plus de 800 amoureux du yoga.

En plus, le consulat général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville organisera un événement similaire le 29 juin.

A côté de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, la 5e Journée internationale du yoga sera organisée dans d’autres villes et provinces du Vietnam: le 15 juin à Khanh Hoà, le 16 juin à Dak Lak, le 21 juin à Tiên Giang, le 22 juin à Cân Tho, Vinh Phuc, le 23 juin à Soc Trang, le 30 juin à Dà Nang et, enfin, le 6 juillet à Bà Ria - Vung Tàu.

Selon le vice-ambassadeur d’Inde au Vietnam, le yoga est de plus en plus prisé et pratiqué au Vietnam. La vulgarisation de cette discipline contribue non seulement à améliorer la santé des habitants mais aussi à promouvoir l’amitié entre les deux peuples.

Le yoga est pratiqué sous diverses formes à travers le monde, et sa popularité continue de croître.

Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 11 décembre 2014, par sa Résolution 69/131, le 21 juin Journée internationale du yoga.

Cette journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga sur le corps et l'esprit. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable en harmonie avec la nature. –VNA