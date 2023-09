Yên Bai (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Yên Bai (Nord), Trân Huy Tuân, et l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, ont discuté jeudi 21 septembre de la promotion de la coopération dans l’exploitation des pierres blanches et des terres rares.

Le président du Comité populaire de la province de Yên Bai, Trân Huy Tuân (à droite) et l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, à Yên Bai, le 21 septembre. Photo : VNA

La province de Yên Bai a accordé jusqu’à présent la licence à six entreprises indiennes opérant principalement dans le domaine de l’exploitation minière destinée à l’exportation, dont RK Marbles India. Elles ont enregistré un investissement total de plus de 28 millions de dollars et réalisé des revenus annuels d’eniron 35 à 40 millions de dollars.Trân Huy Tuân a exprimé l’espoir que, par l’intermédiaire de l’ambassadeur, de plus en plus d’entreprises et d’investisseurs indiens viendront à Yên Bai pour explorer les opportunités d’investissement, de coopération et de transfert de technologie dans le domaine de l’exploitation minière et de la transformation des minéraux et des terres rares destinés à l’exportation.Trân Huy Tuân a exprimé l’espoir que, grâce à l’ambassadeur, de plus en plus d’entreprises et d’investisseurs indiens viendront à Yên Bai pour explorer les opportunités d’investissement, de coopération et de transfert de technologie dans le domaine de l’exploitation minière et de la transformation des minéraux et des terres rares destinés à l’exportation.Le responsable a également demandé à l’ambassadeur Sandeep Arya de prêter attention et de soutenir la province dans ses activités de promotion commerciale, agissant comme un pont pour amener les produits de Yên Bai sur le marché indien.Le diplomate indien a fait savoir que les entreprises indiennes appréciaient l’efficacité de l’attraction des investissements de la province de Yên Bai ainsi que les conditions qu’elle a créées pour faciliter les opérations des entreprises.Dans le domaine des terres rares, il a souhaité que l’Inde et la province de Yên Bai élaborent une orientation spécifique pour la coopération bilatérale, promettant de sélectionner et faire venir des entreprises indiennes capables à Yên Bai.Il a également proposé aux autorités locales d’organiser une conférence de promotion des investissements et du commerce en Inde, de renforcer la promotion et la présentation des produits touristiques locaux auprès des touristes indiens, d’intensifier la coopération dans la transformation numérique et les échanges culturels. – VNA