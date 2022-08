Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Yen Bai (VNA) - La cérémonie de remise du certificat de l'UNESCO inscrivant la danse Xoè de l'ethnie Thai ou le "Xoè Thai" du Vietnam dans la Liste représentative des Patrimoines culturels immatériels de l'humanité aura lieu à 20h le 24 septembre au stade du chef-lieu de Nghia Lo, province de Yen Bai (Nord), a annoncé mardi Mme Vu Thi Hien, vice-présidente du Comité populaire provincial.

La province de Yen Bai a fait tous les préparatifs nécessaires pour la cérémonie de remise du certificat, l'ouverture du festival culturel et touristique de Muong Lo et la découverte des rizières en terrasse de Mù Cang Chai - site national spécial, a-t-elle affirmé lors d'une réunion du Comité de pilotage chargé de l'événement organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et les comités populaires provinciaux de Yen Bai, Dien Bien, Lai Chau et Son La.

Appréciant les efforts de la province de Yen Bai, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a demandé aux provinces et aux unités concernés de soutenir et de collaborer avec Yen Bai pour assurer le succès de l'événement.

La danse Xoe Thai. Photo: VNA



En décembre 2021, le "Xoè Thai" a été inscrit officiellement par l'UNESCO dans la Liste représentative des Patrimoines culturels immatériels de l'humanité.

Le "Xoè Thai" est pratiqué dans les villages de l'ethnie Thai qui vit dans les localités montagneuses du Nord-Ouest, notamment Yen Bai, Lai Chau, Son La et Dien Bien.

Le "Xoè Thai" est une forme de danse folklorique exaltant la beauté culturelle, la vitalité et la solidarité de l'ethnie Thai. Elle se décline en 36 variantes, et est devenue une activité culturelle essentielle et un symbole de solidarité entre les groupes ethniques du Nord-Ouest. -VNA