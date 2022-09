Yên Bai (VNA) – La province montagneuse de Yên Bai (Nord) se développera rapidement et durablement avec son potentiel, ses avantages et ses opportunités, a déclaré dimanche 25 septembre le Premier ministre Pham Minh Chinh aux responsables locaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail avec les responsables de la province de Yên Bai (Nord), le 25 septembre. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail avec les responsables de la province de Yên Bai (Nord), le 25 septembre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a indiqué que Yên Bai devrait exploiter pleinement son potentiel et ses opportunités pour créer des percées et atteindre les objectifs fixés pour 2022 et la période 2021-2025.

Il a exhorté la province à poursuivre la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 et à faciliter le redressement et le développement socio-économiques, en se concentrant sur la vaccination de manière sûre, scientifique et efficace.

Le travail de planification doit être considéré comme une tâche majeure, a-t-il recommandé, demandant à Yên Bai d’achever l’élaboration d’un plan de planification provincial pour 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à Yên Bai de restructurer son agriculture et son industrie pour stimuler la croissance économique de manière rapide et durable, tout en mobilisant les ressources pour le développement du tourisme durable.

Il a indiqué que les ressources humaines est une clé du développement local rapide et durable et demandé à la province de redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de la formation du personnel.

Yên Bai devrait intensifier l’attraction des investissements et le développement de différents secteurs économiques, en particulier le secteur économique privé, pour en faire une force motrice importante de l’économie locale, a-t-il déclaré.

Il a relevé que la province doit utiliser efficacement les ressources naturelles, promouvoir la protection de l’environnement, investir davantage dans les soins de santé et l’éducation, en particulier dans les zones reculées et habitées par des minorités ethniques, et accorder plus d’attention à l’édification du Parti et du système politique.

Dans le cadre de son voyage de travail à Yên Bai, le chef du gouvernement a offert le même jour de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh sur un site commémoratif de la cité municipale de Nghia Lô, et des martyrs sur le site national des vestiges historiques Căng et de la caserne de Nghia Lô.

Au cours des six premiers mois de cette année, le produit intérieur brut régional (PIBR) de Yên Bai a augmenté de 7,57 %, son plus haut niveay au cours des cinq dernières années. Sa collecte budgétaire a dépassé 2.500 milliards de dôngs (105,44 millions de dollars) au cours des huit premiers mois, en hausse de 20,2%. – VNA