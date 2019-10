L’artiste vietnamienne Xuân Quynh honorée par Google



Hanoï (VNA) - Le 6 octobre, Google a changé le logo de sa page d'accueil avec une image de Xuan Quynh, à côté de vagues, de nuages, "bateau et mer".



Xuân Quynh est le 3e personnage du Vietnam honoré par Google après le feu compositeur Trinh Công Son et le regretté peintre Bui Xuân Phai.



Dans les archives Doodles, Google a écrit: «Xuân Quynh n'était pas seulement une poétesse, elle était militante féministe forte et courageuse. Elle a joué également un rôle important dans l'histoire littéraire du Vietnam. En temps de guerre, elle s'est battue pour la paix et l'amour. Nous espérons que tout le monde s'en inspirera et de souviendra des paroles de Xuân Quynh.»



Née le 6 octobre 1942 dans le village de La Khê, commune de Văn Khê, arrondissement de Ha Dông, Hanoi actuel, Xuân Quynh est considérée comme l'une des premières poétesse d'amour de la période moderne du Vietnam.



L'amour, la maternité, la solitude, la souffrance dans les œuvres de Xuân Quynh sont exprimés sur le ton de la confidence sincère, sans apprêts, et suscitent l'empathie du lecteur.



Xuân Quynh, son mari - le poète Luu Quang Vu et leur fils Luu Quynh Tho, âgé de 13 ans, sont décédés le 29 août 1988 dans un accident de la route survenu sur le pont Phu Luong (province de Hai Duong). -CPV/VNA