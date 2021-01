Hanoi (VNA) – Le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui se déroulera du 25 janvier au 2 février à Hanoi, marquera un jalon important dans le processus de développement du Parti, du peuple et du pays, a déclaré un dirigeant vietnamien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong. Photo: VNA

Le XIIIe Congrès national du Parti est un événement politique de grande importance du Parti et du peuple vietnamiens, a souligné le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong.Le congrès passera en revue la mise en œuvre de la Résolution du XIIe Congrès national, les 10 ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011), les 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020, les 35 ans de rénovation, déterminera les objectifs et les orientations jusqu’en 2030 et la vision du développement national à l’horizon 2045, a-t-il indiqué.Le XIIIe Congrès national du Parti marquera un jalon important dans le développement de notre Parti, de notre peuple, de notre pays, guidera notre avenir, continuera à accélérer de manière globale et synchrone l’œuvre de rénovation, d’intégration internationale proactive et de développement national plus rapide et durable, a-t-il poursuivi.Les projets de documents à soumettre au Congrès ont été préparés avec beaucoup de soin, saisissant profondément le principe de la combinaison harmonieuse de la théorie et de la réalité, de la persistance et du renouvellement, de l’héritage et du développement; sur la base de la mise en œuvre la plus complète de la démocratie, en tenant compte des idées apportées par les scientifiques, les cadres, les membres du Parti et les masses, cristallisant l’intelligence de tout le Parti, de toute l’armée et de tout le peuple, y compris des Vietnamiens à l’étranger.Vo Van Thuong a également fait savoir que le projet de rapport politique met l’accent non seulement sur "la fermeté et l’application" mais aussi sur le développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh; affirmant la nécessité "de susciter fortement l’esprit patriotique, la volonté de résilience nationale ..., les aspirations à développer un pays prospère et heureux, la synergie à la fois du système politique et de la culture, du peuple vietnamien".En termes d’orientations, de tâches, de solutions, ce document a élaboré 12 orientations pour le développement pendant la période stratégique 2021-2030, 6 tâches clés, 3 percées et tâches stratégiques, les solutions de développement des branches et des secteurs concrets.Le projet de rapport politique a ajusté, défini plus clairement la relation entre le respect des règles du marché et la garantie de l’orientation socialiste; entre l’Etat, le marché et la société; entre la croissance économique et le développement culturel, la réalisation du progrès et de l’équité sociaux et la protection de l’environnement. Dans le même temps, ce document a complété et concrétisé trois percées stratégiques déterminées par les XIe et XIIe Congrès national du Parti pour s’adapter à la nouvelle période de développement, a-t-il encore indiqué. – VNA