Hanoi (VNA) – Le musicien Trân Long Ân est un pilier de la musique révolutionnaire ainsi qu’un grand supporter des mouvements d’émulation patriotique. À l’occasion du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, il a composé une nouvelle chanson : Niêm tin Đai hôi (Foi en le Congrès).

Dans l’atmosphère d’émulation régnant à travers tout le pays pour saluer le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), organisé du 25 janvier au 2 février 2021, les artistes se lancent dans la composition de nouvelles œuvres musicales, littéraires et théâtrales inspirées de ce grand événement du pays.Le compositeur Trân Long Ân a composé une nouvelle chanson dénommée Niêm tin Đai hôi (Foi en le Congrès) inspirée du XIIIe Congrès national du PCV :"Tân trung voi nuoc,Tân hiêu voi dânNhung nguoi con uu tú hôm nay đã vê giua Đai hôiVoi niêm tin son sat : đât nuoc se truong tôn…"(Rester entièrement fidèle au pays,Accomplir pleinement tous les devoirs pour le peuple,Les élites du pays sont aujourd’hui rassemblées à ce Congrès,Avec la foi inébranlable que le pays se développera durablement)Il s’agit des paroles d’ouverture de l’œuvre de Trân Long Ân, interprétée par le groupe de jeunes chanteurs Lac Viêt. Bien que ce soit une chanson politique, les paroles sont émouvantes, conviviales, douces et charmantes, mais aussi héroïques et charismatiques.L’auteur Trân Long Ân déclare : "Pour le compositeur, une fleur est aussi précieuse qu’une composition. Cette chanson est comme une couronne sur laquelle se rassemblent des élites de différentes régions pour saluer ce grand Congrès, apportant des mélodies des hauts plateaux du Centre, des Khmers du Sud et des 54 ethnies du pays".

Une répétition de la chanson "Niêm tin Đai hôi" du groupe Lac Viêt. Photo : CVN

Le compositeur Trân Long Ân, né en 1943, est l’un des "noyaux" du mouvement "Chanter pour mes compatriotes" des étudiants de Saïgon avant 1975, un pilier de la musique révolutionnaire ainsi qu’un grand supporter des mouvements d’émulation patriotique actuels.Confiance en la réussite du CongrèsPour le musicien Trân Long Ân, le XIIIe Congrès national du Parti est l’occasion pour tous les Vietnamiens de se tourner avec confiance vers le Parti et la Patrie. C’est l’occasion pour le Parti d’évaluer les réalisations obtenues depuis plus de 30 ans de Renouveau, à partir desquelles des conclusions seront tirées pour le développement national futur."Quelle est l’aspiration de toute la nation, du peuple ? C’est l’indépendance, la liberté, l’intégration internationale, le pays fort et des gens riches, une société démocratique, juste et civilisée", déclare le compositeur. Parlant de la chanson Niêm tin Đai hôi, le chanteur Trung Kiêt, chef du groupe Lac Viêt, affirme que c’est une belle chance pour eux car elle est inédite. Cette chanson exprime la force, la bravoure et la vaillance des Vietnamiens.Le musicien Trân Long Ân souligne que c’est un cadeau qu’il veut offrir au Congrès du Parti. Figurant dans l’album Bienvenue au Congrès du Parti, la chanson Niêm tin Đai hôi a été officiellement diffusée en septembre 2020 dans l’émission "Couleurs de musique" de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV). Le groupe Lac Viêt a contribué à faire connaître cette chanson au public vietnamien, comme un message pour le succès du congrès. – CVN/VNA