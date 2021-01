Le présidium préside à la séance de travail du 28 janvier. Photo: VNA



Hanoi

Hanoi (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a reçu jusqu’au 26 janvier, 298 messages de félicitations de 149 partis, six organisations régionales et internationales, 93 organisations d’amitié et populaires, 25 délégations diplomatiques de 92 pays ainsi que des dizaines de messages de félicitations de plusieurs partis au pouvoir dans le monde à l’occasion de son XIIIe Congrès national du 25 janvier au 2 février à Hanoi.



Dans son message, le Parti communiste de la fédération de Russie a apprécié des réalisations accomplies par le peuple vietnamien sous la direction du PCV, faisant du Vietnam l’une des économies les plus dynamiques du monde et contribuant à promouvoir le prestige du pays sur la scène internationale.



De son côté, le Parti communiste français a apprécié la position du Vietnam en tant qu’une voix de paix et de stabilité. Au cours des 100 dernières années, le Parti communiste français a toujours soutenu les luttes, les congrès et les travaux théoriques des camarades vietnamiens. Dans un proche avenir, nos deux partis honoreront ensemble le Président Hô Chi Minh, fondateur et chef des deux partis. Ensemble, nous bâtirons un monde de justice, de prospérité et de paix, a-t-il écrit dans son message.



Le Parti communiste d’Inde a pour sa part souligné que le Vietnam était l’un des pays qui connaissent un développement rapide dans tous les domaines, avant d’apprécier le succès du processus de rénovation et des réformes économiques et politiques du pays.



Nous espérons que les résultats politiques du XIIIe Congrès national du Parti auront un impact profond sur le développement du socialisme au Vietnam basé sur le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, a-t-il ajouté.



Dans son message, le Parti communiste japonais a souhaité le grand succès au XIIIe Congrès du PCV, ce pour contribuer à continuer à promouvoir le processus de rénovation, à améliorer la vie de la population et, ainsi qu’à constuire le pays et à développer l’économie vietnamienne.



Le Parti communiste britannique a écrit dans son message que sous la direction du PCV, le Vietnam a connu des changements socio-économique pour devenir une force importante sur la scène internationale. Le soutien du Vietnam aux pays et aux partis communistes dans le monde a démontré la meilleure tradition de solidarité internationale.

Dans son message, le Parti communiste grec a affirmé que les peuples du monde admirent toujours la lutte pour la libération nationale du peuple vietnamien, sous la direction du PCV. Le Parti communiste grec a souhaité un grand succès au 13e Congrès national du PCV.

Le Parti communiste tchèque-Morava a écrit dans son message que sous la direction réussie du PCV, le Vietnam se développe fortement au bénéfice du peuple vietnamien.



Les réalisations socio-économiques du Vietnam et son prestige élevé sur la scène internationale, en tant que facteur de garantie pour la stabilité, la paix, la sécurité et la coopération en Asie du Sud-Est, ont affirmé la vérité du chemin choisi par le Vietnam. –VNA